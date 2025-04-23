"Играли против достойного соперника на выезде. Обе команды достойно боролись, а мы заслужили победу. Мы доминировали и создали достаточно моментов, но опять проблема с реализацией. И здесь соперник мог нас наказать, поэтому я рад, что мы выдержали в обороне, хотя противник имел свои шансы.

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Судаков? Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов. Он имел небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев.

Финал Кубка Украины? Что такое успешный сезон – это ты его завершаешь с титулами или ты играешь очень хорошо, но можешь остаться без трофеев? Это дискуссионный вопрос. Мы играем для титулов и будем бороться до конца в УПЛ и до конца финала Кубка. Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль – ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль.

Финал с Динамо? Очень жду матчи с киевлянами и в УПЛ, и в Кубке. Это невероятная возможность встретиться с твоим прямым соперником. Это невероятно", – сказал Пушич в комментарии пресс-службе Полесья.

Напомним, финал Кубка Украины состоится 14 мая в Житомире.

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