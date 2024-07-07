"Это была очень интересная игра против чрезвычайно сложного оппонента. В общем, мне понравился ход событий, за исключением нескольких первых минут, но мы быстро исправились и начали играть хорошо. Несмотря на ничью, во втором тайме мы создали много хороших моментов, и качество футбола было очень высоким. Было несколько нарушений правил, которые, по моему мнению, рефери должен был бы зафиксировать, но он их не увидел.

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В любом случае, я доволен сегодняшним матчем. Интенсивность была на высоком уровне, игроки показали себя хорошо. Эту игру можно засчитать как хорошую тренировочную сессию.

Есть две важные вещи. Во-первых – интенсивность игры. Мы должны работать над нашей физической формой, и подготовка должна быть на высоком уровне. Второе – это то, как мы играем. Во втором тайме мы улучшили нашу игру, и я хочу видеть наши главные принципы игры независимо от того, или мы с мячом или без. Сегодня была хорошая возможность увидеть, как происходил ход событий под высоким давлением. Возможно, мы немного были не в форме, но в целом я очень доволен подходом своих игроков к этой игре", – сказал Пушич в интервью для пресс-службы клуба.

Напомним, это был второй товарищеский матч "горняков" на сборах в Словении. Следующий поединок подопечные Марино Пушича сыграют 17 июля против Бешикташа.

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