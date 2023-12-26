"Мы уже сейчас находимся в лидирующей части таблицы, хотя и делим это положение с другими командами. Энергия также ощущает значительную разницу в атмосфере на стадионах в разных турнирах, поэтому приходится справляться с этим психологическим аспектом, это не просто, но мы продолжаем соревноваться и уже показали, что можем доминировать и побеждать.

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Но мы увидели, что это довольно сложный чемпионат, где многие команды предпочитают играть в обороне – непросто действовать против таких соперников. Но, как я уже говорил, мы показали, что способны конкурировать, что являемся кандидатами на борьбу за чемпионство. Мы не одни такие, есть еще несколько команд. Нас ждет интересная вторая часть сезона", – цитирует Пушича клубная пресс-служба Шахтера.

К слову, на зимний перерыв "горняки" пошли на четвертую строчку УПЛ. Подопечные Пушича имеют в своем активе 31 турнирный пункт после 15 матчей.

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