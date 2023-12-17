"Люди в нашем клубе связаны невероятной ментальной и братской силой. Они уже долгое время живут и прекрасно работают как одна семья, облегчающая работу мне как тренеру и позволяющая сфокусироваться на главном - игре в футбол.

"Фантастическая инициатива", – Пушич объяснил значение благотворительного матча Шахтера в Японии

В тех обстоятельствах, которые сегодня есть, мы всегда должны задавать себе вопрос: что мы можем сделать здесь и сейчас для того, чтобы улучшить ситуацию? Наш долг – играть как можно лучше на европейской арене, чтобы дарить людям радость и гордость за свою страну. И это прекрасная обязанность, потому что мы знаем, зачем это делаем.

Я с огромным уважением отношусь к людям в клубе, продолжающим работать в таких обстоятельствах. Для меня это невероятно. Я в Шахтере 2 месяца, но чувствую, что я здесь уже два года. Это многое говорит об интенсивности, с которой мы работаем в этих обстоятельствах. И когда я вижу, как тяжело эти люди работают, насколько они преданы клубу, насколько усердно мои игроки стремятся представить свой клуб и особенно свою страну в международных матчах после таких долгих переездов – я очень горжусь ими», – цитирует Пушича Трибуна.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.