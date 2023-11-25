Пушич оценил повреждение лидера Шахтера: "Кажется, что травма серьезная"
Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал неприятный для Ефима Конопли эпизод в начале матча 15-го тура УПЛ против Полесья (0:0).
"Для нас это, конечно, был плохой момент, потому что не хочется терять игрока основы после пяти минут игры.
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И я думаю, что травма серьезная, потому что он крепкий футболист и не выйдет из игры просто так. Мы точно не знаем, в чем заключается проблема, наверное, узнаем больше в ближайшее время. Для него дела выглядят не очень хорошо. В то же время игрок, заменивший его, Гочолеишвили, хорошо справился и приложил много усилий во время игры", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".
Напомним, после 15-ти туров Шахтер набрал 25 очков и идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, имея две игры в запасе.
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