"В первую очередь позвольте сказать, что, по моему мнению, мы начали достойно первую половину 1-го тайма. Шахтер доминировал с мячом и очень часто мы оказывались на последней трети поля соперника. Можем проводить долгую демагогию из разных эпизодов, но довольно очевидно, что в сегодняшнем матче арбитр довольно сильно повлиял на ход событий.

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Шахтер должен был получить пенальти. Конечно, когда вы не назначаете подобный пенальти, вы даете очень сильный буст, возможно, даже своего рода вдохновение сопернику. Также важно отметить нашу командную работу. Мы пропустили два совсем необязательных мяча. Также рад, что команда сумела очень быстро отреагировать, сократив отставание до 1 мяча.

Второй тайм мы начали очень уверенно, забили, по моему мнению, чистый гол. Я не люблю высказываться на подобную тематику, но это очевидный факт, что арбитраж сегодня имел чрезвычайное влияние на ход событий. Если вам нужно более 10 минут, чтобы пересмотреть эпизод на предмет офсайда – для меня это как минимум странно. Конечно, счет должен был становиться 2:2.

Важность момента не только в том, что вы забрали у нас чистый гол. Также вы полностью убиваете ритм игры, сбиваете интенсивность, которая присутствовала до того 15 минут. Такое длительное просматривание спорного эпизода – это странно. Я никогда такого раньше не встречал в своей жизни.

Середина первого тайма и середина второго были слишком болезненными для нас. В целом, если анализировать игру в нашем исполнении, я считаю, что мы провели достойную игру. Мы создали много моментов, которые, к сожалению, через спорные решения не сумели конвертироваться. Конечно, также не хватало реализации с нашей стороны. И подобные решения арбитра лишь увеличивали влияние на ход событий.

Отмененный гол повлиял на психологическое состояние команды? Конечно, поскольку это большое разочарование, особенно когда вы уступаете на подобном этапе соревнований на важнейшей фазе сезона. Конечно, также это вызов для нас. Все в наших руках, чтобы перезагрузиться после даже таких болезненных поражений.

Я считаю, что в этом и заключается прекрасная часть футбола – вы всегда должны смотреть вперед. Всегда будут следующие игры, следующие шансы – как минимум полуфинал Кубка Украины. Мы смотрим вперед на следующие шансы", – поделился Пушич в эфире УПЛ ТВ.

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