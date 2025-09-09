Бывший тренер Шахтера Марино Пушич в ближайшее время возглавит Аль-Джазиру.

54-летний специалист договорился о сотрудничестве с Аль-Джазирой, которая выступает в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Voetbal International.

Аль-Джазира неудачно провела прошлый сезон, финишировав лишь в середине таблицы, из-за чего был уволен наставник команды Хусейн Аммута. Стоит отметить, что в этом клубе выступают такие известные игроки как Карим Рекик, Мохамед Эльнени и Набиль Фекир.

К слову, Аль-Джазира является трехкратным чемпионом ОАЭ, последний раз этот клуб выигрывал национальное первенство в 2021 году.

Напомним, что Марино Пушич тренировал Шахтер с 2023 по 2025 гг. Под его руководством "горняки" выиграли чемпионат Украины и дважды становились обладателями Кубка страны.

