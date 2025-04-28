"Нам не хватало Судакова в матче с Динамо. Георгий – фантастический игрок.

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Когда ты хороший футболист, как он, а он уже почти два года под моим руководством демонстрирует результаты, в том числе и на уровне Лиги чемпионов, где провел очень хорошие матчи и забивал голы, то в таком возрасте, конечно, становишься очень интересным для многих клубов. Я считаю, что для такого таланта в Украине, с амбициями, возможностями и способностями, как у него, вполне нормально играть в пятерке лучших лиг. Такие амбиции непременно вызовут интерес клубов.

Многие мои зарубежные коллеги в таких чемпионатах также спрашивают меня о нем, и они это делают не просто так. Поэтому это нормальный процесс, и мы увидим в конце сезона, как все пойдет, оставит он нас или нет. Но мы также являемся клубом, где много молодых игроков, и это также наша философия – развивать этих молодых игроков до определенного уровня, чтобы их можно было продать на следующий уровень. Поэтому это часть философии, это все вполне нормально.

Если такое произойдет, если кто-то уйдет за большую сумму, мы должны гордиться, потому что мы хорошо поработали. А потом нам нужно снова строить и обновлять команду. И это вполне нормально. Поэтому я не удивлен, что к нему есть большой интерес", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что официальное предложение по трансферу Судакова сделал итальянский Ювентус.

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