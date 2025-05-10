Наставник Шахтера Марино Пушич прокомментировал ничью с Зарей (0:0) в матче 28-го тура УПЛ, а также оценил кадровую ситуацию перед поединком с Динамо.

"Сыграли отличный матч с Зарей, провели достойную игру учитывая то, что мы играли в меньшинстве почти весь матч против серьезного соперника. И я был впечатлен и доволен тем, что увидел.

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Цуканов и Фарина? Мне нравится работать с молодыми игроками, это философия клуба. Академия существует не просто так, и молодые должны конкурировать. Виктор Цуканов был постоянно с первой командой, был на тренировках и заслужил на свой шанс. И показал, что заслужил его не просто так.

Участие Ризныка, Судакова и Матвиенко в финале Кубка Украины? Честно говоря, я не знаю. У них повреждения, и мы пока не знаем, когда они вернутся. Будем знать через несколько дней.

Давление на тренера? В такой команде, как Шахтер, очень тонкая линия между успехом и неудачей, и в сезоне было много матчей, где мы заслужили победить", – сказал Пушич в комментарии УПЛ-ТВ.

Напомним, финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится в среду, 14 мая, в Житомире.

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