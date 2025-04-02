– Это был очень тяжелый матч. Первый час игры был равным, но я знал, что физически и ментально мы можем сделать разницу в концовке, и именно так и произошло. Это приятно видеть, большие комплименты всем моим игрокам. Они боролись, создавали моменты, отдавались на полную.

Выход Пушича и Ко в полуфинал Кубка Украины в видеообзоре матча Александрия – Шахтер

Если посмотреть на моменты, которые мы имели в последней части матча, то, думаю, мы заслужили победу. Это большая заслуга моих игроков. На этом этапе турнира самое главное – пройти дальше, и, считаю, мы вполне заслужили выход в следующий раунд. Это была очень сложная игра на выезде, но мы показали великолепное выступление.

– Александрия сделала какие-то сюрпризы для вас сегодня?

– Вовсе нет. Они играли так, как всегда играют. Мы это знали и, думаю, хорошо контролировали игру в первом тайме. Нам не удалось создать больших моментов, потому что поле было медленным, и сложно было быстро продвигаться вперед.

Никаких неожиданностей – они делали то, что всегда делают, и мы к этому были готовы. В первом тайме у нас было 2-3 хороших момента, когда мы могли удивить соперника, но не реализовали их. В общем игра была равной до того момента, пока кто-то не допустит первую ошибку.

Они ждали этой ошибки, чтобы наказать нас, заставить спешить. Но мы действовали очень разумно, вынесли уроки из предыдущих матчей. Как я уже говорил, это фантастическое достижение для моих игроков, и хочу отметить их всех, – сказал Пушич для УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер обыграл Александрию (1:0) в дополнительное время и вышел в полуфинал Кубка Украины. Ранее в эту стадию турнира квалифицировалсь Буковина из Первой лиги, которая победила Викторию (2:1).

Шахтер вышел в полуфинал Кубка Украины, дожав Александрию в овертаймах