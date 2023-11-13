"Это было довольно сложно, потому что мы еще и хорошие друзья со Слотом. Я не хотел беспокоить его этим в день матча с Витессом. После этого матча я больше не мог держать информацию в себе. Было типично, что он очень положительно отреагировал на эту новость, хоть и надеялся, что этого никогда не произойдет", – цитирует Пушича Sportnieuws.nl.

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Напомним, Марино Пушич возглавил Шахтер 24 октября, сменив на должности наставника "горняков" Патрика Ван Леувена.

Вчера, 12 ноября, Шахтер потерпел первое поражение под руководством Пушича в УПЛ. "Горняки" сенсационно уступили СК Днепр-1 (1:3). "Оранжево-черные" занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта.

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