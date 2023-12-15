"Спасибо за столь теплый прием в этой невероятной стране! Мы впервые в Японии, поэтому рады быть здесь и познакомиться с этой замечательной культурой.

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Это будет благотворительный матч и мы хотим показать красивую игру для всех зрителей – для японских и украинских болельщиков. Продемонстрируем все лучшее на футбольном поле, чтобы люди получили удовольствие от матча", – цитирует Пушича клубная пресс-служба Шахтера.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по Киеву.

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