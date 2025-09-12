Верес победил Кудривку (2:0) в матче 5-го тура УПЛ. Видео голов и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Ровняне открыли счет уже на 7-й минуте – Помба выполнил навес с левого фланга, который замкнул Бойко. Вскоре Помба обыграл Гусева и прострелил в штрафную Кудривки, впрочем, удар Ндукве получился крайне неточным.

Верес в меньшинстве удержал победу над Кудривкой – ровенчане выиграли во втором матче подряд

Вскоре после перерыва хозяева забили второй гол. Шарай подал в штрафную, Яшков выбил мяч, но его подхватил Смиян и нанес мощный удар по воротам – 2:0. Через четыре минуты Верес остался в меньшинстве – Ндукве намеренно ударил Лосенко в ногу и был удален. Тем не менее подопечные Олега Шандрука удержали победу.