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Пушечный выстрел Роналду и шедевр Косты в видеообзоре матча Дженоа – Ювентус – 1:3

1 июля 09:36 - Читати українською
Пушечный выстрел Роналду и шедевр Косты в видеообзоре матча Дженоа – Ювентус – 1:3
Игроки Ювентуса / ФК Ювентус

Ювентус переиграл Дженоа в рамках 29-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа – Ювентус на Футбол 24.

76’ Андреа Пинамонти
 
Пауло Дибала 50’
Криштиану Роналду 57’
Дуглас Коста 73’
50’ Пауло Дибала
57’ Криштиану Роналду
73’ Дуглас Коста
76’ Андреа Пинамонти

Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва звезды Ювентуса начали забивать. Счет открыл Дибала, который получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол – голкипер задел мяч, однако не смог его остановить.

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Не удалось ему остановить и пушечный выстрел Роналду из-за пределов штрафной. А Дуглас Коста шедевральным ударом в дальнюю девятку вообще сделал преимущество туринцев разгромным. Пинамонти сумел отличиться голом престижа, но Ювентус уверенно довел матч до победы.

Таким образом, Ювентус набрал 72 очка и снова увеличил отрыв от Лацио на 4 пункта. Дженоа с 26 зачетными баллами остался семнадцатым.

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Италия Видеоновости Ювентус Ювентус Дуглас Дуглас Коста Криштиану Криштиану Роналду Дженоа - Ювентус Дженоа Дженоа
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