Пушечный выстрел Роналду и шедевр Косты в видеообзоре матча Дженоа – Ювентус – 1:3

Ювентус переиграл Дженоа в рамках 29-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа – Ювентус на Футбол 24.

Первый тайм прошел без голов, а вот сразу после перерыва звезды Ювентуса начали забивать. Счет открыл Дибала, который получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол – голкипер задел мяч, однако не смог его остановить.

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Не удалось ему остановить и пушечный выстрел Роналду из-за пределов штрафной. А Дуглас Коста шедевральным ударом в дальнюю девятку вообще сделал преимущество туринцев разгромным. Пинамонти сумел отличиться голом престижа, но Ювентус уверенно довел матч до победы.

Таким образом, Ювентус набрал 72 очка и снова увеличил отрыв от Лацио на 4 пункта. Дженоа с 26 зачетными баллами остался семнадцатым.

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