Хавбек Зари Егор Назарина имеет в своем активе один из самых красивых голов первого розыгрыша Лиги конференций.

Точный удар представителя луганчан попал в десятку номинантов, за которых будут голосовать фанаты.

Шедевр Миколенко признан лучшим голом Эвертона в сезоне – украинец чуть не забыл поблагодарить фанатов

Назарина отличился в 6 туре группового этапа ЛК против Буде-Глимт. Полузащитнику Зари удался мощный подкрученный удар со штрафного на расстоянии около 25 метров. Достойных конкурентов у Егора немало – два гола из центра поля, элегантные парашюты и эффектные удары с лета.

Напомним, Заря завершила свои выступления на стадии группового этапа, а первым победителем Лиги конференций стала Рома.