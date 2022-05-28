Пушечный штрафной Назарины претендует на гол сезона Лиги конференций – у конкурентов есть удары из центра поля
10:06 - Читати українською
Хавбек Зари Егор Назарина имеет в своем активе один из самых красивых голов первого розыгрыша Лиги конференций.
Точный удар представителя луганчан попал в десятку номинантов, за которых будут голосовать фанаты.
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Назарина отличился в 6 туре группового этапа ЛК против Буде-Глимт. Полузащитнику Зари удался мощный подкрученный удар со штрафного на расстоянии около 25 метров. Достойных конкурентов у Егора немало – два гола из центра поля, элегантные парашюты и эффектные удары с лета.
Напомним, Заря завершила свои выступления на стадии группового этапа, а первым победителем Лиги конференций стала Рома.
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