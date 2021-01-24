Лидер Динамо Виктор Цыганков не теряет оптимизма во время зимних сборов.

Цыганков с собакой и любимой / Фото из соцсетей

Киевское Динамо продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ, а игроки настраиваются по-разному.

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Хавбек "бело-синих" Виктор Цыганков решил пообщаться со своим домашним животным через видеосвязь, а фото опубликовать в своем Instagram. "Когда пупс на связи", – остроумно написал 23-летний динамовец. На это собака (Виктор создал ему личную страницу) якобы ответил: "Алло, ты где вообще?"

Заметим, что киевляне на сборах в ОАЭ провели два товарищеских поединка – Динамо проиграло Легии (0:2) и победило солигорский Шахтер (2:0).

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