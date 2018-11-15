Пулишич признался, что хочет поиграть в АПЛ – на игрока претендуют Ливерпуль, Челси и МЮ

Один из лидеров Боруссии Д Кристиан Пулишич рассказал о желании попробовать свои силы в чемпионате Англии.

"Боруссия сейчас в прекрасной форме и проводит великолепный сезон, я наслаждаюсь этим периодом. Однако наступит время говорить об изменениях, что угодно может произойти.

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Я стараюсь держаться подальше от трансферных слухов. АПЛ – это чемпионат, в котором немало игроков с детства мечтают выступать, поэтому я не вижу причин однажды там ни поиграть", – передает слова Пулишича Goal.

В услугах американца заинтересованы Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед. Отметим, контракт Кристиана с Боруссией заканчивается в 2020 году.

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