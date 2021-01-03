Пулишич "попрощался" с бородой из-за собственной бабушки
15:38 - Читати українською
Вингеру Челси Кристиану Пулишичу пришлось менять имидж под давлением бабушки.
"Почему сбрил бороду? Хороший вопрос. Если честно, она мне нравилась.
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Но недавно бабушка подошла и сказала: "Ты выглядел так хорошо без этого. Тебе следует сбрить ее!". Этих слов мне было достаточно и я сказал: "Да, я сделаю это", – признался Пулишич в интервью Sky Sports.
Добавим, что текущий сезон складывается для американца не слишком удачно – всего два гола в 12 матчах за Челси.
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