"Почему сбрил бороду? Хороший вопрос. Если честно, она мне нравилась.

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Но недавно бабушка подошла и сказала: "Ты выглядел так хорошо без этого. Тебе следует сбрить ее!". Этих слов мне было достаточно и я сказал: "Да, я сделаю это", – признался Пулишич в интервью Sky Sports.

Добавим, что текущий сезон складывается для американца не слишком удачно – всего два гола в 12 матчах за Челси.

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