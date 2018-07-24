Пулишич попал в сферу интересов Реала

Вингер дортмундской Боруссии Кристиан Пулишич заинтересовал мадридский клуб.

Реал рассматривает возможность приобретения Кристиана Пулишича. На молодого американца уже претендуют Бавария и Челси, однако мадридцы готовы вступить в борьбу за звезду дортмундской Боруссии, информирует Daily Mail.

"Сливочные" продолжают поиски замены Криштиану Роналду, который за 117 млн ​​евро перешел в Ювентус. Флорентино Перес обеспокоен, что все его громкие варианты могут провалиться. Килиан Мбаппе продолжит выступления за ПСЖ, Неймара якобы также убедили остаться в Париже, а Эдену Азару Челси собирается предложить новый контракт.

Поэтому Реал заинтересовался Пулишичем, который эффектно выступает за Боруссию на Международном кубке чемпионов в США. Трансфер оценивается в 67 млн ​​евро. Мадридский и дортмундский клубы имеют хорошие отношения, но договориться об этом переходе будет сложно, ведь "шмели" уже отпустили Ярмоленко и собираются продать Шюррле.

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