Пулишич, партнер Ярмоленко и еще 4 звезды – объявлены претенденты на лучшего игрока года Северной Америки
14:11 - Читати українською
В КОНКАКАФ презентовали шортлист кандидатов на звание "Игрок года-2021".
Определены 6 претендентов на лучшего футболиста года:
Альфонсо Дэвис (Канада, Бавария)
Кристиан Пулишич (США, Челси)
Джонатан Дэвид (Канада, Лилль)
Вестон Маккенни (США, Ювентус)
Майкл Антонио (Ямайка, Вест Хэм)
Ирвинг Лосано (Мексика, Наполи)
В настоящее время идет открытое голосование на официальном сайте КОНКАКАФ.
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