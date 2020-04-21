toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Пулишич назвал кумира детства – он брал "Золотой мяч"

21 апреля 23:32 19 Читати українською
Пулишич назвал кумира детства – он брал "Золотой мяч"
Пулишич в объятиях партнеров / Reuters

Полузащитник лондонского Челси Кристиан Пулишич рассказал о своих любимых игроках.

"Моим первым кумиром несомненно был Луиш Фигу. Когда был маленьким, то следил за ним.

"Когда Бразилия проиграла Франции в финале ЧМ-1998 – я плакал": Шакири признался, кого считал кумиром детства

Именно футболка с фамилией Фигу на спине была моей первой. Помню, как носил ее, когда играл футбол со своим отцом в подвале дома. В те времена меня действительно все называли Фигу! Папа все это начал, он даже до сих пор иногда так называет меня. Фигу был моим любимым игроком в детстве, но я точно не возражаю, чтобы в моей команде играл Лионель Месси. Могу взять обоих?", – цитирует американца официальный сайт Челси.

К слову, Кристиан Пулишич в нынешнем сезоне провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

"Галактикос". Золотая эпоха "Реала", когда "Барселона" пробивала дно, а Роналду играл за "Спортинг"

blog_ava
В России умер 22-летний футболист при странных обстоятельствах – видео в день смерти тронуло чемпиона Европы и украинца
21 апреля
2230
Теги
Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид Португалия Португалия Англия Луиш Фигу Кристиан Пулишич Кристиан Пулишич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
37
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук