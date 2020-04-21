Пулишич назвал кумира детства – он брал "Золотой мяч"

Полузащитник лондонского Челси Кристиан Пулишич рассказал о своих любимых игроках.

"Моим первым кумиром несомненно был Луиш Фигу. Когда был маленьким, то следил за ним.

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Именно футболка с фамилией Фигу на спине была моей первой. Помню, как носил ее, когда играл футбол со своим отцом в подвале дома. В те времена меня действительно все называли Фигу! Папа все это начал, он даже до сих пор иногда так называет меня. Фигу был моим любимым игроком в детстве, но я точно не возражаю, чтобы в моей команде играл Лионель Месси. Могу взять обоих?", – цитирует американца официальный сайт Челси.

К слову, Кристиан Пулишич в нынешнем сезоне провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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