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Пукки отличился 5-ым голом в третьем матче АПЛ – такое удавалось лишь российскому форварду

15:42 14 Читати українською
Пукки отличился 5-ым голом в третьем матче АПЛ – такое удавалось лишь российскому форварду
Теему Пукки / твиттер АПЛ

Нападающий Норвича Теему Пукки отличился невероятным достижением в матче 3-го тура АПЛ против Челси.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Тамми Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
4’ Тамми Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі

Теему Пукки стал 10-ым игроком, забившим в первых трех матчах АПЛ, сообщает Opta.

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Добавим, что финн отличился уже пятым голом в этом чемпионате и стал вторым игроком после Павла Погребняка, который установил подобное достижение.

Напомним, сейчас идет матч между Норвич и Челси. Сейчас счет 2:2, один из голов в активе Пукки.

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Павел Погребняк Павел Погребняк Теему Пуккі Теему Пуккі Челси Челси Норвич Норвич Англия Норвич - Челси
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