Пукки отличился 5-ым голом в третьем матче АПЛ – такое удавалось лишь российскому форварду

Нападающий Норвича Теему Пукки отличился невероятным достижением в матче 3-го тура АПЛ против Челси.

Теему Пукки стал 10-ым игроком, забившим в первых трех матчах АПЛ, сообщает Opta.

Каррагер жестко раскритиковал игру Челси при Лэмпарде

Добавим, что финн отличился уже пятым голом в этом чемпионате и стал вторым игроком после Павла Погребняка, который установил подобное достижение.

Напомним, сейчас идет матч между Норвич и Челси. Сейчас счет 2:2, один из голов в активе Пукки.

Лунін проти Реала, українці та Фонсека стартують в Італії, а Ліверпуль проекзаменує Арсенал: топ-матчі євровікенду