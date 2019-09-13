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Пукки – лучший игрок АПЛ в августе

14:20 32 Читати українською
Пукки – лучший игрок АПЛ в августе
Теему Пукки / Фото ФК Норвич

Болельщики самого популярного чемпионата Европы назвали лучшего игрока прошлого месяца.

Форвард Теему Норвича Пукки стал лидером в голосовании за лучшего игрока АПЛ в августе, сообщает официальный сайт турнира.

Пукки отличился 5-ым голом в третьем матче АПЛ – такое удавалось лишь российскому форварду

29-летний игрок сумел опередить Серхио Агуэро, Кевина де Брюйне, Роберто Фирмино и других именитых соперников, претендующих на награду.

В августе Теему отличился 5-ю голами и ассистом. Стоит отметить, что Пукки стал первым финном, который удостоился этого звания за последние 15 лет.

Несмотря на такую результативность своего нападающего, после 4-х туров АПЛ Норвич находится на 19-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Англия АПЛ Теему Пуккі Теему Пуккі Норвич Норвич
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