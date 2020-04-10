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Пуйоль составил звездную сборную соперников – с засильем итальянцев и без Роналду

13:44 66 Читати українською
Пуйоль составил звездную сборную соперников – с засильем итальянцев и без Роналду
Пуйоль против Дрогба / SITA

Бывший защитник испанской Барселоны Карлес Пуйоль назвал символическую сборную исполнителей, против которых ему пришлось играть во время карьеры.

Легенда "блаугранас" собрал 11 сильнейших, по его мнению, оппонентов за всю игровую карьеру, сообщает Sky Sport.

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Пуйоль сделал ставку на оборону из итальянской Серии А, взяв в команду легенд Ювентуса, Интера и Милана. Также обращает на себя внимание отсутствие в списке игроков Криштиану Роналду. Принципиального оппонента Барселоны – мадридский Реал – представляют трое: Роберто Карлос, Роббен и Зидан, а Зеедорф выступал за "сливочных" еще до дебюта "Тарзана" на взрослом уровне.

Команда Пуйоля: Буффон – Дзанетти, Неста, Мальдини, Роберто Карлос – Зеедорф, Пирло – Роббен, Зидан – Дрогба, Агуэро

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Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Паоло Мальдини Роберто Карлос Кларенс Зеедорф Кларенс Зеедорф Серхио Агуэро Серхио Агуэро Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Хав'єр Дзанетті Хавьер Дзанетти Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Алессандро Неста Алессандро Неста Андреа Пирло Андреа Пирло Арьен Роббен Арьен Роббен Дидье Дрогба Дидье Дрогба
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