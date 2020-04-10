Пуйоль составил звездную сборную соперников – с засильем итальянцев и без Роналду

Бывший защитник испанской Барселоны Карлес Пуйоль назвал символическую сборную исполнителей, против которых ему пришлось играть во время карьеры.

Легенда "блаугранас" собрал 11 сильнейших, по его мнению, оппонентов за всю игровую карьеру, сообщает Sky Sport.

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Пуйоль сделал ставку на оборону из итальянской Серии А, взяв в команду легенд Ювентуса, Интера и Милана. Также обращает на себя внимание отсутствие в списке игроков Криштиану Роналду. Принципиального оппонента Барселоны – мадридский Реал – представляют трое: Роберто Карлос, Роббен и Зидан, а Зеедорф выступал за "сливочных" еще до дебюта "Тарзана" на взрослом уровне.

Команда Пуйоля: Буффон – Дзанетти, Неста, Мальдини, Роберто Карлос – Зеедорф, Пирло – Роббен, Зидан – Дрогба, Агуэро