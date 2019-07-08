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Пуйоль призвал Барселону забыть о давних обидах на Неймара

22:56 21 Читати українською
Пуйоль призвал Барселону забыть о давних обидах на Неймара
Карлес Пуйоль и Неймар / Фото Marca

Легенда Барселоны Карлес Пуйоль поддержал потенциальное возвращение Неймара в лагерь каталонцев.

"Все игроки верят, что делают лучше для себя, когда принимают важные решения. И Неймар тоже был в этом убежден, когда принимал свое.

"ПСЖ знал, что Неймар не приедет в расположение команды", – отец форварда резко ответил парижанам

Но когда нужный вам игрок появляется на рынке, не надо уделять слишком много внимания прошлому, думать о том, что было несколько лет назад.

Неймар отличный игрок, который может делать разницу в матчах. Возможно, в последние два года травмы мешали ему показать всю силу. Но если он вернется на прежний уровень... Думаю, он еще многое может показать", – цитирует Пуйоля Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар перешел из Барсы в ПСЖ в 2017 году за рекордные 222 млн евро. После чего длительное время судился с бывшим клубом из-за финансовых недоразумений между сторонами.

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