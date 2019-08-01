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Пуйоль признался, что мог оказаться в Реале

10:26 53 Читати українською
Пуйоль признался, что мог оказаться в Реале
Карлес Пуйоль / Фото Daily Express

Легендарный капитан Барселоны Карлес Пуйоль имел предложения от лагеря заклятого врага.

"Дважды Мадрид пытался меня подписать. Но я уже играл в лучшем клубе мира, хотел выигрывать титулы только с Барселоной, а потому принял решение остаться.

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Первый раз был после ухода Луиша Фигу в 2001 году. Второй раз, когда их тренером был Камачо. Он следил за мной и за Роналдиньо", – цитирует Пуйоля Marca.

Напомним, 41-летний Карлес провел всю свою карьеру защищая цвета каталонского клуба. Легенда решил завязать с футболом в 2014 году.

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