Пуйоль отказался от должности спортивного директора Барселоны

Бывший капитан испанской Барселоны Карлес Пуйоль не захотел вернуться в родной клуб на административную должность.

"В течение последних недель появилось немало новостей о моем возможном возвращении в Барселону в статусе спортивного директора. Именно поэтому я чувствую обязательство сообщить о своем решении.

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После раздумий я решил не принимать предложение клуба. Это решение было непростым, учитывая, что я всегда хотел вернуться в родной дом, но разнообразные личные проекты, в которые я вовлечен, мешают мне в этот момент полностью отдаться этой должности. Хочу поблагодарить клуб за проявленное ко мне доверие, за предложенную мне столь ответственную должность", – написал экс-защитник "блаугранас" в своем твиттере.

Напомним, что Карлес Пуйоль провел в структуре Барселоны почти 20 лет и повесил бутсы на гвоздь в 2014 году.

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