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Пуйоль: Логично, что Реал стал хуже без Роналду

26 октября 22:39 134 Читати українською
Пуйоль: Логично, что Реал стал хуже без Роналду
Карлес Пуйоль и Криштиану Роналду / соцсети

Экс-защитник Барселоны Карлес Пуйоль поделился ожиданиями от матча 10 тура Ла Лиги Барселона – Реал.

"Когда лучший игрок уходит, логично, что команда становится хуже. Реала надо искать решение, другой тип игры, он очень полягався на голы Криштиану.

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Сейчас эти голы надо заменить результативными ударами других игроков. Барселоне надо играть в свой футбол, держать мяч и стараться нагружать моментами, которые они могут реализовать. Их стиль понятен.

Вокруг Месси всегда есть другие замечательные игроки, которые способны делать разницу, но когда в твоем составе лучший игрок мира, очевидно, что ты полагаешься на него", – цитирует Пуйоля Marca.

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Барселона
Матч окончен
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