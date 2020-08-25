Пуйоль и Суарес поддержали Месси после решения покинуть Барселону

"Мое уважение и восхищение, Лео. Ты можешь полностью рассчитывать на мою поддержку, друг", – написал Пуйоль в своем твиттере. Чуть позже к словам экс-капитана Барселоны присоединился Луис Суарес, который добавил эмодзи аплодисментов.

Месси официально заявил о намерении покинуть Барселону этим летом

Напомним, Месси отправил Барселоне факс, в котором выразил желание покинуть клуб. Боссы "блаугранас" ответили, что Лионель мог активировать клаусулу до 10 июня, тогда как аргентинец убежден, что до 31 августа он может уйти бесплатно.

Таким образом, сезон 2019/20 с большой вероятностью стал последним для Месси в Барселоне. Недавно аргентинец уже намекнул, что может покинуть клуб, несмотря на действующий контракт до лета 2021 года.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною