Таврия-Симферополь объявила о назначении главным тренером Сергея Пучкова, сообщает официальный сайт клуба.

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Сроки контракта с 59-летним специалистом не сообщаются, однако известно главная задача – вывести команду в Первую лигу. В тренерский штаб наставника уже вошел Константин Полищук. Первый сбор команды назначен на 20 июня, а новый сезон во Второй лиге стартует 25 июля.

Напомним, Пучков ранее уже тренировал Таврию – специалист работал в клубе с 2008 по 2010 годы, а в сезоне 2009/10 выиграл с командой Кубок Украины.

Прошлый сезон Таврия-Симферополь завершила на четвертом месте группы Б Второй лиги, набрав 42 очка.

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