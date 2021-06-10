Пучков официально вернулся в Таврию – ранее он выигрывал с клубом Кубок Украины
Украинский тренер Сергей Пучков попытается вывести херсонцев в Первую лигу.
Таврия-Симферополь объявила о назначении главным тренером Сергея Пучкова, сообщает официальный сайт клуба.
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Сроки контракта с 59-летним специалистом не сообщаются, однако известно главная задача – вывести команду в Первую лигу. В тренерский штаб наставника уже вошел Константин Полищук. Первый сбор команды назначен на 20 июня, а новый сезон во Второй лиге стартует 25 июля.
Напомним, Пучков ранее уже тренировал Таврию – специалист работал в клубе с 2008 по 2010 годы, а в сезоне 2009/10 выиграл с командой Кубок Украины.
Прошлый сезон Таврия-Симферополь завершила на четвертом месте группы Б Второй лиги, набрав 42 очка.
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