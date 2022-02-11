Полузащитник Барселоны Рикард Пуч получил, пожалуй, самую удивительную просьбу от болельщика в своей жизни.

Накануне фанаты каталонцев "перехватили" автомобиль 22-летнего хавбека и попросили об автографах и фото. Испанец не отрицал.

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Но один болельщик подошел к машине Рикарда со свиньей, одетой в футболку сборной Испании, и попросил оставить автограф на ней. Игрок Барселоны расписался на животном.

Рики Пуч раздает автограф свинке. pic.twitter.com/KFmi42yNbr — Дэвид Вальдеаренас (@DavidValdearen1) 10 февраля 2022 г.

Добавим, что Рики до сих пор считают одним из главных талантов Ла Массии, но пока он ожиданий не оправдывает. В текущем сезоне испанец провел 355 минут в 12 матчах, результативными действиями не отмечался.

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