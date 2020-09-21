Хавбек Барсы Рикард Пуч хочет остаться в лагере "блаугранас" и завоевывать себе место в главной команде, сообщает Sport.es.

"Ему следует уйти в аренду", – Куман продолжает чистку в Барселоне

21-летний талант вместе со своим отцом провел встречу с боссами каталонского клуба, где заявил о своей позиции. Напомним, недавно наставник Барсы Рональд Куман заявил, что у Рикарда очень мало шансов закрепиться в первой команде и посоветовал полузащитнику уйти в аренду.

В прошлом сезоне Пуч провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги