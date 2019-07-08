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"ПСЖ знал, что Неймар не приедет в расположение команды", – отец форварда резко ответил парижанам

21:34 253 Читати українською
"ПСЖ знал, что Неймар не приедет в расположение команды", – отец форварда резко ответил парижанам
Неймар Сантус-старший с Джуниором / Фото Daily Mail

Неймар Сантус-старший объяснил неявку сына на предсезонный сбор ПСЖ.

Отец звездного форварда ПСЖ признался, что в клубе были в курсе, что Неймар не прибудет в в расположение парижан 8 июля.

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"Причина отсутствия была известна, это было запланировано год назад, и мы не могли ничего отменить. Неймар не вернется раньше 15 июля. ПСЖ был проинформирован", – цитирует Сантуса FOX Brasil.

Напомним, в лагере ПСЖ заявили, что Неймар проигнорировал предсезонные сборы команды и будет за это наказан.

По информации некоторых СМИ, отсутствие форварда на тренировке может быть связано с его потенциальным трансфером в Барселону.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Неймар в Барселону Франция Неймар-старший
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