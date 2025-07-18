Как сообщает Tbrfootball, Борнмут ищет замену Илье Забарному и пытается договориться о трансфере Лукаса Беральдо из ПСЖ, который не попадает в основную обойму Луиса Энрике. Англичане уже обращались к ПСЖ по бразильцу, и хотя этот трансфер формально не связан с соглашением по Забарному, он может стать ключом к его разблокированию.

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Сам Беральдо также интересует Ливерпуль и Челси – его агенты активно предлагают футболиста английским клубам. В свою очередь, ПСЖ открыт к предложениям, ведь планирует серьезные изменения в обороне.

Также Борнмут получил отказ от Лилля по трансферу Бафоди Диакити, которого рассматривали как непосредственную замену для украинца. Французский клуб отклонил предложение в 27 миллионов евро и настаивает на сумме не менее 40 миллионов.

В результате переговоры по Забарному фактически заблокированы – Борнмут не готов продавать ключевого защитника, не имея готовой альтернативы.

ПСЖ продолжает надеяться на подписание Забарного – клуб уже согласовал личный контракт с 22-летним украинцем и сделал официальное предложение в 55 миллионов евро. Но Борнмут, который требует 70 миллионов, пока сохраняет жесткую позицию.

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