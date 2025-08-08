Похоже, мыльная опера по трансферу Ильи Забарного в ПСЖ заканчивается. Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что парижане завершили переход украинца.

Трансфер Забарного в ПСЖ согласован – стало известно, сколько заплатят за украинца

По информации источника, французский клуб заплатит Борнмуту 67 миллионов евро за защитника. Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ до 2030 года.

Стоит заметить, что 20% от суммы, которую заплатят парижане за переход украинца, Борнмут должен выплатить киевскому Динамо.

Напомним, в прошлом сезоне украинец провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает украинца в 42 миллиона евро.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?