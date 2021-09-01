Мендеш перебрался в ПСЖ на правах годичной аренды с правом выкупа, сообщает официальный сайт парижан.

Гризманн официально вернулся в Атлетико – трансфер форварда Барселоны утвердили в последний момент

На левого защитника этим летом претендовали Реал и Манчестер Сити, который намеревался освежить конкуренцию на позиции Зинченко. Мендеш уже имеет опыт игр в составе сборной Португалии, отыграв за "селесао" 5 матчей.

К слову, в прошлом сезоне Нуно сыграл в 35 матчах за лиссабонский Спортинг, записав в свой актив гол и 2 результативные передачи.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было