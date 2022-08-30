Парижский клуб в последние дни трансферного окна неожиданно подписывает Фабиана Руиса из Наполи и Карлоса Солера из Валенсии.

Руис прибыл в Париж со своим агентом для завершения перехода, утверждает инсайдер Фабрицио Романо . Наполи заработает 23 млн евро, испанец подпишет контракт на 5 лет.

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Кроме него, столичный французский гранд подпишет Солера. Валенсия гарантированно получит 18 миллионов евро, еще 3 предусмотрены в виде бонусов. Карлоса очень хотел спортивный директор Луиш Кампуш, который видит в футболисте сборной Испании игрока для настоящего и будущего. Ему предлагают контракт на пять лет.

Главный тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил приближение финала по поводу Солера: "Это не официально... пока. Но мы работаем над этим". Также наставник анонсировал переход Леандро Паредеса в Ювентус.