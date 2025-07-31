Защитник Борнмута Илья Забарный максимально приблизился к переходу в ПСЖ.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ успешно закрывает сделку с Борнмутом по Илье Забарному.

Забарный взял на себя инициативу ради перехода в ПСЖ – заоблачная стоимость трансфера и разговор с Луисом Энрике

Украинский центральный защитник подпишет 5-летний контракт, как было согласовано еще в мае. "Вишням" и парижанам осталось уточнить мелкие детали – тогда трансфер будет оформлен официально.

Напомним, что Динамо Киев рассчитывает на 20% от суммы трансфера Забарного.

Забарный привез гол в матче с Манчестер Юнайтед, поспособствовав разгрому, Миколенко проиграл экс-клубу Ярмоленко