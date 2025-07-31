ПСЖ завершает трансфер Забарного – Романо раскрыл детали
20:36 - Читати українською
Защитник Борнмута Илья Забарный максимально приблизился к переходу в ПСЖ.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ успешно закрывает сделку с Борнмутом по Илье Забарному.
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Украинский центральный защитник подпишет 5-летний контракт, как было согласовано еще в мае. "Вишням" и парижанам осталось уточнить мелкие детали – тогда трансфер будет оформлен официально.
Напомним, что Динамо Киев рассчитывает на 20% от суммы трансфера Забарного.
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