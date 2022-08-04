Наставник ПСЖ Кристоф Галтье подтвердил, что Санчеш должен стать игроком парижан.

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"Ренату Санчеш – игрок с качествами, которых нет у других, особенно если сравнивать его с Марко Верратти и Витиньей. Он взрывной игрок, который делает разницу на поле своими забегами. Ренату приходит поздно. Я не думаю, что он много играл в своих подготовительных играх, потому что он ожидал перехода в другой клуб, а из-за этого он будет немного отставать от других", – цитирует Гальтье Fotmob.

Прошлый сезон Санчеш провел в Лилле, где за 31 поединок забил 1 раз и отдал 5 ассистов. Ренату засиял в 2016 году, когда своими выступлениями помог Португалии стать триумфатором Евро.

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