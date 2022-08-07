Полузащитник Наполи и сборной Испании Фабиан Руис в ближайшее время переедет в Париж.

Парижский клуб завершает подписание 26-летнего полузащитника неаполитанцев. Соглашение уже практически закрыто – в ближайшее время Фабиан Руис официально сменит команду. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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Спортивный директор французов Луиш Кампуш является поклонником игры хавбека сборной Испании. Его трансфер был "секретным планом" ПСЖ, который успешно воплотился в жизнь. В Париже понимали, что через год им будет сложно подписать Руиса, ведь в 2023 году его контракт с Наполи истекает. Кампуш предполагал интерес ряда топ-клубов и удачно сыграл на опережение.

Итальянские СМИ утверждают, что сумма трансфера составит около 25 млн евро. Также в обратном направлении переедет Кейлор Навас, но переход вратаря ПСЖ еще будет обсуждаться отдельно. Костариканец не будет частью соглашения по Руису.

На полузащитника также претендовал Манчестер Юнайтед, видевший в нем альтернативу Фрэнки де Йонгу. Однако, как и в случае с хавбеком Барселоны, "красные дьяволы" остались ни с чем.

Фабиан выступает за Наполи с 2018 года. В сезоне 2021/22 испанец сыграл 38 матчей, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

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