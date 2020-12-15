23-летний защитник Милана попал в сферу интересов сразу нескольких грандов, но наибольший интерес к нему проявляет ПСЖ.

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Как сообщает CdS, парижане имеют неплохой козырь в рукаве в виде большой заработной платы. В частности, французы готовы предложить Тео втрое большую сумму, чем он получает в Милане – 4,5 млн евро вместо 1,5. Однако, сам игрок не собирается покидать "россонери" в ближайшее время.

Напомним, летом 2019-го Милан приобрел защитника у Реала за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

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