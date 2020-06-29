ПСЖ закрыл вопрос о Курзава – защитника "выгоняли" в Атлетико, Арсенал и Интер

ПСЖ решил не утруждать себя поисками нового левого защитника.

Чемпионы Франции на своем официальном сайте объявили о продлении контракта с Лайвеном Курзава до 30 июня 2024-го.

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Вопрос дальнейшей судьбы 27-летнего француза оставалось открытым в течение последних месяцев. Ходили слухи, что новое соглашение он не получит и присоединится к другому клубу на правах свободного агента. Среди кандидатов назывались Атлетико, Интер и Арсенал. Впрочем, ПСЖ решил довериться Курзава еще на четыре года.

В сезоне 2019/20 Лайвен провел 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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