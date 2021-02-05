Во время планового тестирования в командах U-17 и U-19 было обнаружено 9 инфицированных, сообщает пресс-служба ПСЖ.

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Отмечается, что клуб вынужден закрыть тренировочный центр как минимум до 11 февраля. Дальнейшее решение о возобновлении работы будет принято после новой серии тестов. Ожидается, что на распорядок занятий главной команды парижан этот инцидент не повлияет.

Отметим, что сейчас команда Маурисио Почеттино занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, в 23 матчах набрав 48 очков. Отставание до лидера составляет три пункта.

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