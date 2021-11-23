Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино получил разрешение от врачей клуба внести Серхио Рамоса в заявку, сообщает L’Equipe. Испанец сможет дебютировать за парижан в важном поединке Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Серхио Рамос разозлил боссов ПСЖ – они уже пустили на ветер 4 миллиона евро

Последний раз 35-летний Серхио попадал в список игроков на матч еще в мае, защищая цвета Реала.

Напомним, летом испанский защитник перебрался в лагерь ПСЖ на правах свободного агента. Но с тех пор Рамос почти все время провел в лазарете парижан.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду