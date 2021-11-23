ПСЖ заявит Рамоса на матч против Манчестер Сити – в последний раз Серхио вносил в список на игру еще Зидан
00:05 - Читати українською
Защитник ПСЖ Серхио Рамос близок к своему дебюту в парижском клубе.
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино получил разрешение от врачей клуба внести Серхио Рамоса в заявку, сообщает L’Equipe. Испанец сможет дебютировать за парижан в важном поединке Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
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Последний раз 35-летний Серхио попадал в список игроков на матч еще в мае, защищая цвета Реала.
Напомним, летом испанский защитник перебрался в лагерь ПСЖ на правах свободного агента. Но с тех пор Рамос почти все время провел в лазарете парижан.
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