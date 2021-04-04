Вингер Реала Винисиус попал в сферу интересов ПСЖ, но мадридцы имеют свои планы на бразильца.

Парижане уже несколько раз интересовались возможностью подписать Винисиуса, однако Реал пока не желает продавать вингера, сообщает Marca.

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Отмечается, что мадридцы видят прогресс в выступлениях бразильца, хотя были готовы рассмотреть предложения по вингеру.

К слову, Винисиус сыграл в 36 матчах в составе Реала в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 6 результативных передач.

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