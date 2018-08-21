ПСЖ заинтересован в приобретении Геррейро

Защитник дортмундской Боруссии Рафаэл Геррейро может стать игроком ПСЖ.

ПСЖ в поисках левого защитника вернулся к кандидатуре Рафаэла Геррейро из дортмундской Боруссии, сообщает France Football.

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По информации издания, парижане попытаются подписать Геррейро, если не удастся договориться о трансфере Фелипе Луиса из мадридского Атлетико.

Португальский защитник не прочь переехать в Париж, чтобы снова иметь возможность работать с Томасом Тухелем. Однако, помехой может стать сумма, которую просит Боруссия своего игрока. ПСЖ не готов платить больше 15 миллионов евро, тогда как немецкий клуб не планирует отпускать Геррейро дешевле, чем за 30 млн.

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