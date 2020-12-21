Вратарь Атлетико Ян Облак попал в список потенциальных трансферов действующего чемпиона Франции, сообщает Daily Mail.

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27-летний словенец также заинтересован в смене клуба, чтобы бросить себе новые вызовы. Ян готов рассмотреть предложение от ПСЖ во время летнего трансферного окна. Действующий контракт вратаря с "матрасниками" рассчитан до лета 2023-го. В нынешнем сезоне Ла Лиги Облак сыграл в 12 матчах, 6 из которых были "сухими".

В прошлом году ПСЖ усилился вратарем Реала Кейлором Навасом за 15 млн евро.

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