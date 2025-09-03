ПСЖ не пожелал успеха в своей сборной лишь вратарю Матвею Сафонову.

На болотах подгорело из-за отсутствия упоминания со стороны ПСЖ о вызове вратаря Сафонова в сборную России. Парижский клуб опубликовал список игроков, которые были вызваны в свои национальные сборные. Однако в нем отсутствовало одно имя – представителя болот. Сафонов вылетел на контрольные матчи своей сборной против Иордании и Катара.

На повышенных тонах: Забарный "побеседовал" с Сафоновым – фанаты ПСЖ заметили в Илье уникальный скилл

Российские болельщики возмущены тем, что ПСЖ "забыл" о Сафонове, тогда как об Илье Забарном вспомнил. В общем парижский клуб пожелал успехов во время международной паузы 16 своим игрокам.

Сборная Украины сыграет два матча в отборе к ЧМ-2026 против Франции и Азербайджана.