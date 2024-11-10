Лига 1, 11-й тур

Страсбур – Монако – 1:3

Голы: Дуэ, 29 – Бен Сегир, 79 (пен), 89, Иленикена, 90+1

Ланс – Нант – 3:2

Голы: Франковски, 21 (пен), Оджедиран, 86, Томассон, 90 – Симон, 36 (пен), Коцца, 71

ПСЖ – Анже – 4:2

Голы: Ин, 17, 20, Барколя, 31, 45+2 – Леполь, 90+2, Бумла, 90+7

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Эдуард Соболь до сих пор находится в системе Страсбура. Украинский защитник попал в заявку на матч с Монако, но на поле не появился. Дуэ открыл счет и эльзасцам его удавалось удерживать вплоть до конца матча. Впрочем, под давлением Монако хозяева сломались и допустили несколько ошибок, которые стоили очков.

Игра на севере Франции держала в напряжении до последних секунд. Кроме того, фанаты едва не сорвали игру, забросав поле теннисными мячиками в знак протеста против руководства Лиги. Франковски вывел Ланс вперед, но Симон и Коцца склонили преимущество в сторону Нанта. Все шло к тому, что "канарейки" возьмут очки, но Томассон забил победный гол на 90 минуте.

ПСЖ взял очень легкие три очка в матче с Анже. Уже в первом тайме счет стал 4:0 в пользу парижан. Марко Асенсио и Ли Кан Ин стали героями первого тайма. Испанец оформил хет-трик ассистов, а кореец 2+1 по системе гол + пас. Второй тайм начался с протестов фанов и, как в прошлом матче, они забросали поле мячиками.

Парижане после возобновления игры атаковали в пол силы, а вот у Анже ничего не получалось. Свой гол престижа таки гости забили на второй компенсированной минуте. Да и на этом все не закончилось. Анже на последних секундах во второй раз огорчил Доннарумму.

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