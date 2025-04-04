ПСЖ взял на просмотр игрока из обанкротившегося клуба – он произвёл впечатление
4 апреля 06:00 - Читати українською
ПСЖ рассматривает возможность подписания контракта с Илианом Мхандом.
19-летний бельгийский вингер Илиан Мханд оказался на просмотре в ПСЖ. Как информирует L'Equipe, первые отзывы были очень положительными - игрок произвёл впечатление.
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Уроженец Брюсселя свободен от каких-либо контрактных обязательств, поскольку его предыдущий клуб Дейнзе из второго бельгийского дивизиона обанкротился. ПСЖ сможет подписать его на правах свободного агента.
В этом сезоне Мханд сыграл за Дейнзе три матча. Он наслаждается своей стажировкой в резервной команде ПСЖ.
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