19-летний бельгийский вингер Илиан Мханд оказался на просмотре в ПСЖ. Как информирует L'Equipe, первые отзывы были очень положительными - игрок произвёл впечатление.

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Уроженец Брюсселя свободен от каких-либо контрактных обязательств, поскольку его предыдущий клуб Дейнзе из второго бельгийского дивизиона обанкротился. ПСЖ сможет подписать его на правах свободного агента.

В этом сезоне Мханд сыграл за Дейнзе три матча. Он наслаждается своей стажировкой в ​​резервной команде ПСЖ.

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